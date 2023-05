Évoluez, innovez et opérez de manière fiable

La transformation de l'expérience client est un parcours qui se poursuit bien après la mise en œuvre des plateformes et des processus métiers. Les disruptions sectorielles associées à des modèles d'affaires innovants entraînent des changements à un rythme rapide. Vous ne tirez de bénéfices à long terme de votre investissement en matière de CX que si vous pouvez continuer à faire évoluer votre proposition de valeur et à innover de manière tout aussi agile.

Les services CX Managed Services de Cognizant prendront en charge vos programmes et plateformes d'expérience client SAP, en veillant à ce que ces derniers anticipent et répondent à l'évolution des attentes des clients. Nous le faisons grâce à nos modèles intégrés de DevOps, d'accompagnement Agile et d'intégration continue ou de déploiement continu (CI/CD).

Notre framework CX Delivery est un référentiel sans cesse enrichi de bonnes pratiques liées aux modèles de déploiement DevOps, Agile et CI/CD, ainsi qu'une bibliothèque de codes réutilisables, d'outils et de solutions ponctuelles. Nous garantissons une exploitation prévisible de la plateforme avec une haute disponibilité et aidons à réduire le délai de mise sur le marché tout en offrant de nouvelles capacités métiers qui étendent la portée de vos investissements en matière de CX.

Avec le CX Delivery Framework, vous pouvez :