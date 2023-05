Notre approche

L'informatique évolutive permet de générer des modèles complexes, de résoudre les problèmes de manière créative et de réfléchir à la meilleure façon de relever les défis. À l'aide d'algorithmes pour traiter rapidement des générations de combinaisons de variables, votre entreprise peut éliminer les moins utiles et en générer de nouvelles à partir des variantes les plus utiles par la recombinaison et la mutation. En répétant ce processus rapidement, Evolutionary AI permet d'identifier les meilleures approches en matière de design et de développement de produits et de processus.