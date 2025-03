Cognizant a été saluée comme l'un des meilleurs lieux de travail aux États-Unis pour la diversité en 2024 par Newsweek. Newsweek et la société de recherche sur les données marketing Plant-A Insights Group ont mené une étude indépendante basée sur des données disponibles publiquement, des entrevues avec des professionnels des ressources humaines ainsi qu'une enquête auprès de plus de 220 000 employés et plus de 1,5 million d'évaluations d'entreprise. Cognizant a obtenu le score maximal, soit cinq étoiles, à la suite d'une évaluation portant sur huit catégories : image de la société, culture d'entreprise, environnement de travail, équilibre entre vie personnelle et professionnelle, formation et progression de carrière, avantages et rémunération, sensibilisation à la durabilité et mesures proactives pour la diversité sur le lieu de travail.