HFS Horizon 3 Market Leader 2025

Cognizant donne aux sociétés hypothécaires les moyens de se distinguer au moyen des données, de l'intelligence artificielle et de l'innovation pilotée par les plateformes. En combinant l'expertise sectorielle approfondie avec des capacités de conseil et un solide écosystème de partenaires, nous concevons des modèles opérationnels cible qui favorisent les opérations intelligentes et l'efficacité optimisée par la technologie. Nos connaissances de plateforme jouent un rôle essentiel dans la modernisation par la prise en charge des stratégies de conception et d'achat adoptées par les sociétés hypothécaires.

Cognizant propose plus de 20 actifs et accélérateurs spécialisés développés spécifiquement pour les opérations hypothécaires, notamment DAF, iVerify et des services de conformité afin de combler les lacunes de capacité sur les plateformes et systèmes d'émission de prêt généralistes. Notre plateforme Neuro® permet l'orchestration de processus pilotés par l'IA, l'intégration fluide avec des produits partenaires et génère des performances professionnelles dans les environnements cloud et de données.