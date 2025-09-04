Passer au contenu principal Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@5ced2e65" Carrières
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@236b7586" Actualités
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7e1ae9af" Événements
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@714853a5" Investisseurs
Écosystème des partenaires cloud de Google 2025
Cognizant citée parmi les leaders reconnus dans l'édition 2025 du rapport ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem pour les États-Unis

Cognizant a été nommée leader de quatre domaines stratégiques dans le prestigieux rapport ISG Provider Lens™ Google Cloud Partner Ecosystem 2025 pour les États-Unis. Cette distinction consolide sa position de partenaire de confiance pour la transformation des entreprises au contact du cloud et de l'IA.

  • Google Cloud Professional Services (conseil et migration)
  • Google Cloud Managed Services
  • Google Cloud Enterprise Data Infrastructure Services
  • Google Cloud GenAI and AI Services
Lire le rapport
Logo du partenariat ISG
Retour à la page sur les distinctions