Tech Talks: Engineering AI for impact
De meilleurs résultats avec l'IA

Tech Talks est une série de conversations dynamiques entre des visionnaires de la tech de Cognizant et l'équipe Aston Martin Aramco Formula One, présentée par Rachel Brookes, commentatrice chez Sky Sports. Au cours de ces rencontres, nos leaders révèlent comment l'IA induit une transformation intégrale, du marketing au concept de jumeaux numériques. Cela génère de précieux échanges à l'occasion desquels la grande expertise de Cognizant en matière d'IA sectorielle rencontre la culture de la performance basée sur les données d'Aston Martin Aramco.

Après la course : l'IA change tout

Explorez le rôle de l'IA dans la transformation de la Formule 1, comment elle stimule la productivité, optimise les systèmes et stimule l'innovation rapide via la collaboration et la confiance humain-agent.

De la campagne au contexte : la refonte du marketing par l'IA

L'IA fait basculer le marketing dans le domaine des expériences personnalisées basées sur les données, ouvrant ainsi la voie à une expérimentation éthique à échelle réduite pour répondre à des attentes client en constante évolution.

La pile technologique IA : facteur d'expérimentation

Découvrez comment la construction de piles technologiques flexibles basées sur l'IA favorise l'expérimentation rapide, gère des masses de données et encourage la prise de décisions rapides et éclairées dans les environnements compétitifs.

Au-delà des ingénieurs : la démocratisation des jumeaux numériques par l'IA

Découvrez comment les jumeaux numériques transforment les secteurs (optimisation des performances de F1, stimulation cardiaque, etc.), démocratisent l'accès et favorisent des décisions plus intelligentes et rapides.

De l'automatisation à l'augmentation : l'IA redéfinit la main-d'œuvre

L'IA est en pleine redéfinition des métiers par le passage de l'automatisation à la collaboration stratégique humain-IA. La pensée critique, l'expérimentation et la collaboration globale s'en trouvent ainsi renforcées au service de l'efficacité.

Nos points de vue

Vers l'adoption de l'IA

Notre dernière étude met en évidence un fort engagement des dirigeants en faveur de l'IA générative, mais révèle aussi des lacunes dans la préparation des entreprises. Voici comment les entreprises peuvent combler ces lacunes et se préparer à la prochaine vague d'adoption de l'IA.

