En tant que leader de confiance dans la visualisation des données et les analyses, Tableau permet à votre entreprise de se concentrer davantage sur les données.

La plateforme Tableau est suffisamment importante et dispose de suffisamment de capacités pour répondre aux besoins des plus grandes entreprises au monde de manière transparente et intégrée. La plateforme est conçue pour s'adapter à votre stratégie, et non pas pour la dicter. Grâce à sa flexibilité et ses options, elle s'adapte à votre environnement, tout en répondant aux exigences strictes de gouvernance et de sécurité. Puissante et intuitive, Tableau offre une expérience utilisateur qui permet aux individus ayant des niveaux de compétences complètement différents d'explorer et d'analyser les données à l'aide des graphiques et du langage naturel.



Cognizant est reconnu comme le principal partenaire mondial d'intégration système de Tableau, car nous avons travaillé en étroite collaboration sur les objectifs métiers, les prestations de solution et le prototypage de mise en œuvre. Nous offrons un centre d'excellence solide pour co-développer des solutions client Tableau qui dynamisent l'innovation et la valeur en business intelligence, en analyses, en découverte des données, en visualisation avancée et en mobilité.