Avec les nombreuses options et approches du cloud disponibles, il vous faut trouver un moyen de profiter des avantages tout en gardant le contrôle.

Nutanix fournit un système d'exploitation logiciel unique qui est compatible avec toutes les solutions cloud, rendant invisible la frontière entre les clouds privés, publics et distribués. Nous révolutionnons les interactions entre l'homme et la machine avec une empreinte mondiale de plus de 10 000 clients.

Cognizant et Nutanix travaille de concert pour vous offrir un service exceptionnel et les nombreux avantages d'une expérience de type cloud public à votre solution sur site. Nous pensons que la gestion de l'infrastructure et des applications du centre de données se doit d'être simple. En tant que client de Cognizant, vous serez en mesure de réduire le nombre de tâches complexes en un seul clic et vous n'aurez donc plus besoin d'équipes informatiques spécialisées ou de technologies avancées d'apprentissage machine.