De nombreuses études ont montré qu'environ 80 % des cyberintrusions sont liées à la perte ou au vol d'informations d'identification.

Cognizant et CyberArk s'associent pour protéger les comptes d'accès privilégié, à savoir, les comptes qui ont accès aux données et aux applications les plus critiques au sein d'une entreprise. CyberArk est le leader mondial de la sécurité des accès privilégiés, une couche essentielle de la sécurité informatique pour protéger les données, l'infrastructure et les ressources de toute l'entreprise. Ensemble, nous vous aidons à relever l'un des plus grands défis actuels en matière de sécurité : assurer la sécurité de vos informations les plus sensibles.