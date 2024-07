Compétences AWS IA générative

Le traitement intelligent des documents (IDP+) utilise l'apprentissage automatique pour automatiser le traitement des données provenant de différents documents. Les outils AWS vous aident à ingérer, extraire et traiter les données pour les intégrer à votre entreprise. Ce processus améliore l'interprétation des documents, réduit les efforts manuels, renforce la cohérence et limite les erreurs pour assurer une solution sécurisée et évolutive.

La plateforme IDP+ traite des documents provenant de sources diverses, comme du texte non structuré, des modèles formatés et des documents aux structures variées, fournis par des professionnels des secteurs du droit, de l'assurance, de la santé et des services financiers, entre autres.