Partenaire de compétence AWS HPC

Évolutivité, disponibilité et résilience

Nous avons mis en œuvre les dernières technologies et architectures telles que Compute Unified Device Architecture (CUDA), Hadoop, RDMA over Converged Ethernet (RoCE) ou InfiniBand over Ethernet (IBoE) ainsi que des processeurs et des compilateurs pour résoudre des problèmes dans de nombreux domaines.

Cognizant a également développé des logiciels en C++, R, Fortran, Python et d'autres langages pour que les chercheurs puissent les utiliser dans un environnement HPC avec l'accélération SIMD (single instruction, multiple data) et l'interface MPI (message passing interface) pour un calcul à haut débit et à haute performance.