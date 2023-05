Hva er intelligent automatisering?

Intelligent automatisering (IA) kombinerer robotprosessautomatisering (RPA) med avanserte teknologier som kunstig intelligens (AI) , analytics, optisk tegngjenkjenning (OCR), intelligent karaktergjenkjenning (ICR) og prosessutvinning for å skape ende-til-ende forretningsprosesser som tenker, lærer og tilpasser seg på egenhånd. Intelligent automatisering blir noen ganger referert til som intelligent prosessautomatisering (IPA) og hyperautomatisering.

Hva er forretningsfordelene med intelligent automatisering?

IA støtter utformingen og opprettelsen av ende-til-ende-prosesser som gjør fleksible, spenstige, moderne forretningsmodeller mulig. Å utvide menneskelig erfaring med IA kan utløse en ny bølge av innovasjon og inspirere folk til å modig skape ny forretningsverdi ved å frigjøre ansattes tid fra ansvar som kan håndteres av maskiner.

Effektiv IA krever samarbeid mellom IT- og forretningsfunksjoner for å vurdere effektiviteten til eksisterende prosesser, og deretter integrere systemer for å drive bærekraftig og skalerbar endring inn i prosessrammeverket. For at et IA-initiativ skal lykkes, må ansatte være involvert i transformasjonsreisen slik at de kan oppleve fordelene ved en ny måte å jobbe og skape forretningsverdi på.

Hvilke teknologier bruker IA?

IA kombinerer RPA-programvare – som hjelper til med å automatisere tradisjonelt arbeidskrevende, regelbaserte oppgaver som ikke krever menneskelig dømmekraft eller intervensjon – med etterretningsteknologier som:

Kunstig intelligens — Datasystemer som simulerer menneskelig intelligens, AI analyserer data raskere enn mennesker og lærer av tidligere valg

— Datasystemer som simulerer menneskelig intelligens, AI analyserer data raskere enn mennesker og lærer av tidligere valg Maskinlæring strukturerte data og foretar nøyaktige spådommer ved å bruke historiske data som input til å forutsi utfall

strukturerte data og foretar nøyaktige spådommer ved å bruke historiske data som input til å forutsi utfall Datasyn – Teknologiverktøy, som OCR, som konverterer skannede dokumenter eller bilder til tekst

– Teknologiverktøy, som OCR, som konverterer skannede dokumenter eller bilder til tekst Natural Language Processing (NLP) —

Process mining — En analytisk tilnærming til å diagnostisere forretningsprosesser slik de faktisk eksisterer, og deretter fange opp og forbedre prosesser basert på dataanalyse

Hvordan hjelper IA bedrifter i en post-pandemisk verden?

Den massive sosiale og økonomiske konsekvensen av COVID-19-pandemien viser at motstandskraft er avhengig av smart orkestrering av ende-til-ende digitale prosesser.

Intelligent automatisering er en bevist strategisk spak som senker kostnader eller forbedrer effektiviteten. Men bedrifter ser i økende grad til IA for å forbedre motstandskraften og håndtere den presserende utfordringen med å møte raskt skiftende kundebehov. Smart orkestrering av intelligent automatisering hjelper i utformingen og opprettelsen av ende-til-ende forretningsprosesser som gjør fleksible og robuste moderne forretningsmodeller mulig og lar organisasjoner forutse hva som kommer og lede endringen.

Noen forretningsfordeler oppnådd med effektiv IA inkluderer:

600 % raskere skadebehandling for en ledende helseleverandør

Mer enn 90 % prosessforbedring og 4X ROI for et ledende agribusinessfirma

99 % nøyaktighet ved håndtering av ~100 000 leverandørfakturaer per måned for et kredittkortselskap

16 % reduksjon i samtalevolum ved bruk av NLP med 90 % chatbot-nøyaktighet for en stor telekomleverandør

Hva er forskjellen mellom IA og RPA?

RPA erstatter manuelle repeterende oppgaver med mer effektive automatiserte arbeidsflyter ved hjelp av programvareroboter eller roboter. IA legger til nye kognitive teknologier som AI for å skalere automatisering av forretningsprosesser i hele bedriften og frigjøre ansatte til å fokusere på arbeid med høyere verdi.

Eksempler på effektiv RPA inkluderer: