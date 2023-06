Cognizants Oil and Gas-praksis forstår kompleksiteten i nedstrømslandskapet. Med så mange variabler i spill – flyktige oljepriser, effektivitetsgevinster ved stenging av raffinerier, anleggsvedlikehold og sikkerhetsforskrifter – stoler de beste bransjeaktørene på oss for å finne nye måter å effektivisere driften og administrere smidighet på uten at det går på bekostning av lønnsomheten. Våre digitale tjenester hjelper nedstrøms raffinerioperatører, sekundære distributører og forhandlere til å ta bedre beslutninger som genererer ny verdi og vekst. Kort sagt, for å oppnå bedriftstransformasjon i de konkurransedyktige årene fremover.

