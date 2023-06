Cognizant Neuro

Hva er intelligent automatisering?

Intelligent automatisering (IA) kombinerer robotprosessautomatisering (RPA) med avanserte teknologier som kunstig intelligens (AI) , analytics, optisk tegngjenkjenning (OCR), intelligent karaktergjenkjenning (ICR) og prosessutvinning for å skape ende-til-ende forretningsprosesser som tenker, lærer og tilpasser seg på egenhånd. Intelligent automatisering blir noen ganger referert til som intelligent prosessautomatisering (IPA) og hyperautomatisering.

Hvorfor er intelligent automatisering viktig?

IA støtter utformingen og opprettelsen av ende-til-ende-prosesser som gjør fleksible, spenstige, moderne forretningsmodeller mulig. Å utvide menneskelig erfaring med IA kan utløse en ny bølge av innovasjon og inspirere folk til å modig skape ny forretningsverdi ved å frigjøre ansattes tid fra ansvar som kan håndteres av maskiner.

Effektiv IA krever samarbeid mellom IT- og forretningsfunksjoner for å vurdere effektiviteten til eksisterende prosesser, og deretter integrere systemer for å drive bærekraftig og skalerbar endring inn i prosessrammeverket. For at et IA-initiativ skal lykkes, må ansatte være involvert i transformasjonsreisen slik at de kan oppleve fordelene ved en ny måte å jobbe og skape forretningsverdi på.