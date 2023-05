Cognizant forsvar mot cybertrusler

Cognizants forsvar mot cybertrusler (CTD)-plattform gir et helhetlig syn på IT-sikkerheten din for å oppdage avanserte trusler, mistenkelig brukeraktivitet, brudd på retningslinjene og relaterte risikoer for organisasjonens data.

Dine stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, servere, brannmurer, rutere, svitsjer og andre teknologier genererer et enormt antall datapunkter som er sårbare for ubøyelige sikkerhetstrusler. Denne bruken av teknologi i moderne virksomhet kan sette din bedrift i fare for å tape inntekter, skade omdømmet, pådra seg bøter for brudd på samsvar og skape en konkurranseulempe. Interne eller eldre MSSP-løsninger (Managed Security Services Provider) er utilstrekkelige for å møte morgendagens utviklende trusler.