Operations Intelligence Platform

Cognizant OIP leverer et delt informasjonsmiljø på tvers av driftsteamet, og integrerer sanntidsdata med vedlikeholds- og engineeringdata for å gi en rik pakke med informasjon og visualiseringer for å gi en forbedret oversikt over ytelsen og helsen til ulike ressurser. Tjenestefunksjoner fra Cognizant som støtter disse funksjonene kan bidra til å levere:

Forbedret samarbeid: Gjør det mulig for personell på land å støtte den daglige offshore-driften i sanntid, med tilgang til de riktige menneskene og informasjonen for å drive bedre og raskere beslutningstaking.

Forbedret informasjonstilgang og -deling: Leverer et delt informasjonsmiljø på tvers av driftsteamet, sømløs integrasjon av sanntidsdata med vedlikeholds- og engineeringdata for å gi en rik pakke med informasjon og visualiseringer for å gi en forbedret oversikt over ytelsen og helsen til ulike ressurser.

En integrert måte å jobbe på: Når dataene er integrert, kan tverrfunksjonelle ressursteam og støttefunksjoner samhandle med OIP gjennom ulike samarbeidsmiljøer for å støtte oppstrømsdrift.

