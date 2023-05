Tjenester for bedriftsprosesser

Skap dypere kundeforhold Dagens detaljhandlere og forbruksvareselskaper utfordres til å utvikle sterkere kundeforhold, gi kundene mer makt, skape eksepsjonelle opplevelser og bringe det digitale inn i alle funksjoner innen salg, support, merchandising og finansielle operasjoner. Intelligent digital drift er avgjørende for suksess. Organisasjoner må kombinere forretningsprosesstransformasjon, digitale plattformer og automasjon for å holde tritt med kundenes krav og markedstrender. Data, analyser og AI må brukes for å forstå kunder og vekstmuligheter. Cognizant samarbeider med detaljhandlere og forbruksvareselskaper for å opprette og styrke kundeforhold, salg og inntekter på en relevant måte. Med støtte av administrerte tjenester og global skala hjelper vi bedrifter med å drive kostnadseffektivt og optimalisere kundeopplevelser.