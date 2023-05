Tjenester for bedriftsprosesser

Akselerer den digitale overgangen Vanlige forretningsmodeller for forsikringsbransjen har lenge vist seg å være bemerkelsesverdig fleksible, men bransjen begynner å kjenne effekten til digital teknologi når det gjelder hvordan produkter og tjenester leveres. Som et resultat vil dette digitale skiftet endre disse produktene og tjenestenes egenart, og til og med selve forretningsmodellen. Forsikringsbransjen står overfor intenst markedspress fra mange sider – nye aktører utnytter raskt ny teknologi for å levere nisjetilbud, mens forbrukerne krever å få de samme behagelige opplevelsene de nå er vant til å få hos forhandlere og i andre bransjer. Vi tror at det mest sannsynlig vil være selskapene som raskt og effektivt tar grep som vinner stort. Det venter nye inntektsstrømmer for forsikringsselskaper som kan utnytte det digitale til å gå fra å være rent reaktive – den som holder den andre parten skadesløs – til mer proaktive partnere for kundene sine, noe som kanskje hjelper dem å unngå å måtte sende inn et krav i det hele tatt. Vellykkede forsikringsselskaper vil automatisere tungvinte prosesser for å frigjøre ressurser som heller kan brukes til å designe og levere innsikt og erfaringer som fører til at de vil være på samme bølgelengde som eksisterende og potensielle kunder. Vi hjelper forsikringsselskaper med å tenke nytt og skape digitalklare prosesser som ikke bare gir overlegen ytelse, men også tetter hullene i prosessen mellom kunder, leverandører og partnere med automasjon, innsikt, punktløsninger og plattformer. Cognizant har utviklet en rekke proprietære punktløsninger og plattformer for den komplette verdikjeden innen forsikringsbransjen, som er bransjeledende eksempler i å oppnå bedre resultater.