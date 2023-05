Tjenester for bedriftsprosesser

Skap bedre resultater For å lykkes i dette komplekse og raskt utviklende landskapet må selskaper skape en intelligent og fleksibel drift ved hjelp av digitale plattformer, automasjon, avanserte analyser og AI for å forbedre lønnsomhet, konkurranseevne og opplevelser og gjøre det enklere å overholde regelverk og utvikle nye produkter. Ved å samarbeide med bioteknologiselskaper om å forbedre behandlingen av kliniske data, legemiddelovervåkning, medisinsk skriving og publisering, samt biostatistikk og statistiske programmeringsoperasjoner for å forbedre pasientresultatene, jobber over 6500 eksperter og forskere for Cognizant over hele Nord-Amerika, Europa og Asia-Stillehavsregionen.