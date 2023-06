Utdannelse

Cognizants bransjeledende designtankegang og tjenester innen digital ingeniørkunst hjelper med å bygge komplette plattformer for utarbeidelse av evaluering, levering, proktorering og rapportering for å forbedre klasseromsopplevelsen eller sertifiseringen i et profesjonelt miljø. Cognizant samarbeider med kunder for å drive nye opplevelser og modernisere applikasjoner og infrastruktur for å bli moderne, fleksible og skalerbare organisasjoner.