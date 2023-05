Tjenester for bedriftsprosesser

Aktiver engasjerende opplevelser I dag utfordres virksomheter innen matservering og hotell- og reiselivsbransjen til å transformere driftsmodeller. Dette er avgjørende for å aktivere og styre interaktive og fysiske gjesteopplevelser som responderer på kundenes behov. For å lykkes må bedrifter finne opp en ny forretningsdrift, og utnytte sky, data, automasjon og AI for å bli mer effektive og fleksible. Disse områdene bidrar til å skape en kundesentrisk drift som raskt tilpasser seg kundenes krav, bransjetrender og forstyrrelser. Data og AI må også utnyttes for å innovere og tilpasse lojalitetsprogrammer og lobby- og gjesteopplevelser. Cognizant kombinerer digitale plattformer og funksjoner med dokumentert bransjeekspertise for å hjelpe bedrifter med å skape engasjerende opplevelser med lavest mulig total eierkostnad, lavere kostnader og mindre økonomisk risiko.