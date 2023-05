Gir kraft til seismiske endringer i betalinger Betalingsområdet forvandles i rasende fart. Betalinger er grunnleggende for bank- og finansinstitusjoner – og kundene dine. Mulighetene betalinger og betalingsteknologi gir har aldri vært større. Enten det er kjøp nå, betal senere, digitale lommebøker eller et betalingsnettverk i sanntid, betyr det å fastsette en strategi nå at du ikke vil bli overrumplet i fremtiden. Cognizant former digitale betalinger, betalingsmodernisering, prosesser og svindel og risiko og samsvar gjennom transformasjon av infrastruktur. Vi hjelper deg med å utnytte nye forretningsmuligheter, investere klokt og øke inntekter. Alt mens du driver bærekraftig kostnadsreduksjon og øker kundetilfredsheten.