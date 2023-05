I et forretningsmiljø med sterk konkurranse og stadig økende etterspørsel streber produsenter og distributører etter "den perfekte ordren": leveranse i tide, en komplett, skadefri forsendelse og korrekt dokumentasjon. Å levere den perfekte ordren krever at ordrefeil elimineres, og at det gis riktig estimat av leveransetid. Å balansere avkastning med investeringene som trengs for å oppnå omstendighetene rundt en slik ordre, har vært en komplisert beregning – helt til nå, takket være Cognizant Digital Order Management. Cognizant Digital Order Management utnytter de siste innovasjonene innen smart analyse, intelligent prosessautomatisering og maskinlæring for å gi en komplett løsning for ordreprosessen og oppfyllelsen av ordrene. Cognizant tilbyr en intelligent flerkanalsfunksjonalitet som gjennomgår og integrerer ordrer fra flere forskjellige systemer og gir en samlet oversikt over ordrestatus med hensyn til geografisk plassering, lagerkilde, leveransetidslinje og verifisering.

Med Cognizant Digital Order Management kan organisasjonen din redusere kostnadene, bli bedre på å levere ordrer i sin helhet og til rett tid med reduserte syklustider, og gi kundene perfekte ordreopplevelser.

