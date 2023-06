Skjerp operativ synlighet ved å redusere skadelekkasje Cognizant Workers Compensation Care Analysis genererer en anbefalt behandlingsplan for hvert krav, slik at organisasjonen din kan kontrollere medisinske kostnader i stor skala. Det er en forretningsprosess som en tjeneste som er enkel å sette i drift, som automatiserer og utvider vurderinger av «medisinske nødvendigheter» på tvers av alle krav. Ved å bruke kunstig intelligens og inkorporere bevisbaserte retningslinjer oppretter løsningen automatisk en anbefalt behandlingsplan for hvert krav og sammenligner den med den faktiske behandlingen som utføres. Når systemet identifiserer avvik, blir krav gjennomgått av et team av kliniske fagfolk. Dette effektiviserer prosessen med å vurdere hvilken medisinsk behandling som trengs, og reduserer kompleksiteten, noe som resulterer i at ansatte får bedre behandling, og at forsikringsselskaper får lavere kostnader.