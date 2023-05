Produksjonsløsninger

Hjelper våre biovitenskapskunder med transformasjon ved hjelp av manufacturing 4.0 Produksjonssystemer for biovitenskap må jobbe hardere enn noensinne for å møte stadig endrende industrikrav og endringer i leveranse av helsetjenester. Selv om selskaper kan se for seg verdien av transformasjon av produksjonsprosesser ved hjelp av moderne teknologi, blir de også utfordret til å identifisere den riktige blandingen av digitale løsninger, redesigne og implementere nye tilnærminger samtidig som de forbereder organisasjonene sine på dramatiske endringer. Cognizants Life Sciences Manufacturing services sikrer at kunder utnytter de nyeste digitale teknologiene og skaper sammenkoblede systemer som driver effektivitet og forretningstransformasjon samtidig som de overholder Good Manufacturing Practice (GMP)-forskriftene offentliggjort av US Food and Drug Administration (FDA).