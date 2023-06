Fokus på effektivitet

Dagens volatile forretningsmiljø innen olje og gass setter et tydelig fokus på optimalisering og å finne nye måter å jobbe på. Blant forretningsmålene som driver effektivitet er behovet for å opprettholde lavere utviklings- og produksjonskostnader, applikasjonsrasjonalisering og transformasjon, integrasjon av eksisterende IT-porteføljer som er nødvendig for å støtte digitalisering, og flyteffektivitet. Alle er toppprioriteter for bransjeaktører.

Som et resultat av outsourcing av standard, ikke-kjerne petrotekniske domene- og applikasjonsadministrasjonstjenester dukker det opp som en strategisk mulighet. Cognizant støtter for tiden en rekke bransjespesifikke og ledende petrotekniske applikasjoner som tilbyr ende-til-ende støtte og vedlikeholdstjenester på tvers av følgende domener: