Formuesforvaltning

Modernisering av kjerneoperasjonsplattformer er et kritisk første skritt i digital transformasjon. Organisasjonen din får bedre beslutningsstøtte for front office samt funksjoner som kreditt, samsvar og risiko. Oppnå forbedring helt gjennom prosesseringsrater (STP) og driftseffektivitet. Det viktigste er at den strømlinjeformede, berikede dataforsyningskjeden blir et grunnlag for å transformere kunde- og rådgiveropplevelse og utnytte analyse og AI.

Modernisering av Cognizants kjerneplattformer omfatter følgende: