Løsninger for digital merchandising

Vår digitale ekspertise dekker merchandising-verdikjeden for alle forhandlere, og inkluderer informasjonsforvaltning for detaljhandel, økonomisk planlegging av merchandise, kategoristyring, forsyningskjede, arealplanlegging og markedsføringsplanlegging. Vi har en strategisk tilnærming til digital merchandising for å sikre at kundeengasjementet er høyt, frafallet fra nettstedet er lavt og konvertering er fremst i tankene.