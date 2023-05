Tjenester for bedriftsprosesser

Fremskynde nye muligheter Produsenter i dag utfordres til å forbedre effektiviteten, øke hastigheten og skape mer intelligent drift, samtidig som de skal forbedre ordreleveranse. For å lykkes i dette miljøet som hele tiden er i utvikling, må produsenter samle digitale plattformer, automasjon og AI for å akselerere produksjonen. Cognizant forener produksjonsøkosystemet ved å kombinere bransje- og domeneekspertise for å skape effektiv, intelligent og fleksibel drift. Støttet av kostnadseffektive administrerte tjenester, samarbeider vi med produsenter for å skape og levere produkter effektivt. Med fokus på nyskapende kundeopplevelser samarbeider Cognizant for å sikre at produsenter utnytter kryss- og oppsalgsmuligheter, noe som bidrar til å øke lønnsomheten og kundetilfredsheten.