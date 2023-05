Elektrisitet

Bygg et CRM-grunnlag i verdensklasse

Effektiv CRM-drift er et kritisk grunnlag for et vann, strøm og gassleverandørers mål for kundeanskaffelse og kundelojalitet. Men å bygge et solid CRM-grunnlag er ingen enkel oppgave. Organisasjoner må ikke bare identifisere de beste CRM-teknologiene for virksomheten deres, men må også veilede effektive endringsstyringsstrategier for å bringe sine ansatte og prosesser sammen med forretningsmålene sine.

Cognizants globale CRM-praksis har lang erfaring med implementering av CRM-løsninger på tvers av verdikjeden for strømleverandører. Vi har inngått samarbeid med ledende CRM-leverandører for å gjøre dette. Disse partnerskapene lar oss møte CRM-krav som er spesifikke for vann- og strømleverandører ved å bruke mobile, sosiale og e‑handelskanaler.

Det viktigste er at Cognizants teknologiekspertise – kombinert med innsikt i forretningsrådgivning – hjelper organisasjoner med å implementere og ta i bruk CRM-teknologier, og sikrer forbedrede kunderelasjoner og høyere avkastning.