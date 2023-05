Forhåndskonfigurert for rask integrasjon med eksisterende bedriftsapper

Cognizant UtilityOne Engage er en plattform for kundeengasjement som gir forhåndskonfigurerte og integrerte løsninger for kundeopplevelse. Den fungerer med ledende faktureringsløsninger og kan tilbys som et tjenestetilbud. Siden UtilityOne Engage inkluderer et sett med tjenestetilbud som er forhåndslaget for vann- og strømleverandører, er de fleste integrasjoner enkle. I tillegg distribueres systemer raskt gjennom en rekke kundekanaler, noe som resulterer i transformerende opplevelser.

Cognizants teknologieksperter og konsulenter innen vann og strøm er tilgjengelige for å hjelpe kunder med å realisere det fulle potensialet i UtilityOne Engage, ved å ta i bruk og integrere de nyeste digitale teknologiene. Disse inkluderer integrerte systemer for talerespons, webanalyse, mobilapper, virtuelle assistenter, sosiale medier og maskinlæring, for å nevne noen.