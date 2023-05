Industriell produksjon

Ligg et steg foran

Cognizant tilbyr ekspertise i alle ledende pakker for ressursplanlegging og administrasjon av forsyningskjeder for å hjelpe deg med å lage transformasjonsveikart for effektivisering av forretningsprosesser i hele foretaket.

Vi tar ansvar for å administrere endringsprogrammet i scenarier med mange leverandører, og gjennomføre prosjektene innenfor den fastsatte tidsrammen. Vi hjelper også til med å integrere backend-systemer med andre forretningsapplikasjoner, for eksempel lagerstyring og transportstyringssystemer. Vår ekspertise spenner over de tradisjonelle bransjeledende pakkene, så vel som nisjepakker som salgs- og driftsplanlegging i skyen, som utnytter våre partnerplattformer.