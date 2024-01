Programvareleveranse i stor skala krever sammenhengende og konsekvent bruk av underliggende teknologi som gjør det mulig for team å dele, utnytte og følge velprøvde veier for å oppnå vellykkede løsninger. Våre tekniske evner hjelper klienter med å skape, utvikle og drive kjernebaserte skybaserte systemer – inkludert kommersiell off-the-shelf (COTS) programvare – for å gi teamene deres en digital kjernetilpasning for morgendagen. Gjennom plattformutvikling tar våre kundeteam opp problemer, skaper stordriftsfordeler og bygger synergier på tvers av produkter og bransjer.

Fra strategi til implementering og kontinuerlig ledelse, skaper Cognizant et grunnlag for moderne programvareutvikling.