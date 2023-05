Cognizant UtilityOne Insights er en helt integrert plattform som lar deg se en enkelt oversikt over kunde, skill og tilgjengelighet basert på oppdrag og best mulig interaksjon med kunder, via analysebasert innsikt. Den er primært bygd på Microsoft Dynamics 365-plattformen, og kan fås enten som en vertsdrevet plattform, lokalt eller i skyen – eller som tjeneste, avhengig av kundens behov og eksisterende infrastruktur.



Det er enkelt å integrere UtilityOne Insights med virksomhetens eksisterende CIS-applikasjoner (kundeinformasjonssystemer), kundetelefoni og tredjeparts kommunikasjonsapplikasjoner for e-post, utskrifter og tekstmeldinger. Konsulent- og tjenesteteamet vårt er tilgjengelig for å bistå med integreringen av andre backend-systemer for kunde, slik som samlinger og applikasjoner for inntektsbeskyttelse.