Hva er maskinlæring?

Maskinlæring er en gren innen kunstig intelligens som bruker statistiske teknikker eller algoritmer for å gjøre det mulig for en datamaskin å bli bedre på det den gjør. Datamaskinen identifiserer for eksempel mønstre i atferd eller tale, og den noterer seg forskjellene for å "lære" mer om en bestemt bruker eller et sett med brukere. Maskinlæring oppdager mønstre og strukturer, finner uvanlige datapunkter, forutsier verdier og kategorier, og løser en rekke problemer. Det gjør det også mulig for bedrifter å konsumere svært store mengder data fra en rekke kilder og gjøre det forståelig.

Hva er forretningsfordelene med maskinlæring?

Maskinlæring gjør produktmarkedsføringsplaner og salgsprognoser mer nøyaktige, hjelperbiovitenskapelige selskaper med å gjennomføre mer effektive, sikre og effektive kliniske studier og informerer helsepersonell om pasienters behov og atferd slik at de kan gripe inn og tilby passende tjenester.