Kjøpesentre

Butikkonkurransen øker. Få fleksibiliteten du trenger for å bli en leder. Varehusledere må ikke bare jobbe hardere, men også smartere for å holde seg foran. Vår detaljhandelsprasis tilbyr deg de verktøyene du trenger for å lykkes blant økende konkurranse og stadig mer komplekse forsyningskjeder. Fra kundelojalitet og CRM (Customer Relationship Management) til løsninger for arbeidsstyringsadministrasjon, vi hjelper deg med å levere sømløs service til kundene. I tillegg til grunnleggende salgs- og arbeidsflytstyringssystemer, kan vi implementere neste generasjons berøringspunkter som personlige shoppingassistenter, kiosker og digital skilting.

BEVISPUNKTER