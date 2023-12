Legg kraften til sanntids personalisering i hendene på bedriften din Med Salesforce Data Cloud kan bedriften din bedre forstå og bruke kundedata for å levere sanntids handlingsvennlig innsikt i stor skala. Cognizant hjelper deg å få mest mulig ut av Salesforce Data Cloud, effektivt integrere data og innsikt for å aktivere virkelig tilpassede kundeopplevelser. Med vår Salesforce Data Cloud Navigator hjelper vi deg å identifisere effektive use cases raskere, og harmonisere dataene dine til et forretningsvennlig grensesnitt, slik at brukere kan aktivere og tilpasse opplevelser i hele Salesforce Enterprise.