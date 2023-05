Om Cognizant Norge



Siden 2005 har vi i Cognizant i Norge hjulpet kundene våre være blant de beste i sine bransjer ved å arbeide sammen med dem for å modernisere teknologi, endre prosesser og transformerene opplevelser.

I Norge er vi rundt 420 ansatte og sammen med 800 kollegaer ved våre IT-leveransesentre i Latvia og Litauen, og kollegaer over hele verden, jobber vi for å levere gode resultater for kundene våre. Hovedkontoret vårt ligger på Lysaker i Oslo og vi har også kontorer i Stavanger, Kristiansand og på Stord. Mangfold og inkludering er viktig for oss og i Norden er det 44,6 % kvinnelige 55,4 % manlige ansatte.



I Cognizant har vi solid kompetanse innen IoT, AI, programvareutvikling og skytjenester – teknologi som kan endre en virksomhets karakter og det at vi har ansatte over hele verden gjør at vi kan hjelpe deg der du er.