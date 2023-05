Hva er kunstig intelligens?

AI er området innen informatikk som fokuserer på å simulere menneskelig intelligens. AIs sanne betydning kommer fra å kombinere rasjonelle, emosjonelle og kognitive nivåer av intelligens i en større prosess.

Hva er forretningsfordelene med kunstig intelligens?

AI starter en ny tidsalder med produktivitetsvekst, menneskelig og robotisk samarbeid og, viktigst av alt, den intuitiviteten forbrukerne søker. Kunstig intelligens angir mulighetsområder og gir personlig innsikt som driver innovasjon. Uansett om et selskap har en generell forretningsvekst, eller sesongmessig eller midlertidig vekst, gir AIs prediktive og skalerbare plattform bedrifter mulighet til å svare raskt og jevnt på kundenes behov, og på endringer i markedet. AI optimaliserer og moderniserer selskaper og hjelper dem til å tenke nytt om hvordan de gjør forretninger.

Hvorfor er AI så viktig?

AI blir stadig viktigere i næringslivet. Den er som standard bygget inn i mange applikasjoner for å utnytte funksjoner, for eksempel anbefalinger, neste beste handlinger og naturlig språkgenerering (NLG) basert analyse. Å bruke AI effektivt krever et klart fokus på å bruke intelligente teknologier for å løse tøffe driftsutfordringer og gi et løft til virksomheten.

Hvordan brukes AI i dagens virksomheter?

Dagens bedrifter bruker kunstig intelligens på mange måter. For eksempel:

En vann- og strømleverandør distribuert stemmeaktivert, AI-drevet chatbot for å hjelpe ledere, kontoansvarlige og feltserviceteknikere med å forske på tjenester og løsninger ved hjelp av talekommandoer eller maskinskrevne spørringer – noe som hjalp selskapet med å strømlinjeforme kundeinteraksjoner og forbedre brukeropplevelsen

Et forsikringsselskap brukte maskinlæring og geospatial analyse for å bedre forstå det komplekse flomforsikringsmarkedet og identifiserte en ny forretningsmulighet på 3,3 milliarder dollar

Hvordan begynner et selskap å formulere en effektiv AI-strategi?

For å lage en streng AI-strategi, må et selskap se forbi teknologiske evner. Hver forretningsutfordring vil kreve forskjellige verktøy, teknikker og tilnærminger. Utnyttelse av AI krever omfattende eksperimentering og evnen til å bruke læring til neste trinn av distribusjon. Bedrifter må ta denne virkeligheten inn i planene sine. En strategi bør begynne med å legge vekt på forretningsverdi/effekt og etisk/ansvarlig atferd, snarere enn teknologiens evner og algoritmer.