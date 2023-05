Tjenester for bedriftsprosesser

Et nytt fokus for verktøy Vann- og strømleverandører har en stor mulighet til å imøtekomme kunden og tilby flere digitale løsninger. Kundeopplevelse har seilt opp som en av hovedfaktorene for forbrukere når de skal velge tjenesteleverandør. Historisk sett har ikke vann- og strømleverandører vært ledende innen kundeservice og støtte. Men i dag ønsker forbrukerne både lavere priser og bedre, mer personlig tilpassede tjenester.



Vann- og strømleverandører tar i bruk forstyrrende transformasjon og investerer i økende grad i nye verktøyplattformer for å lykkes. Disse plattformene er rettet mot regulatoriske krav som avkarbonisering og behovet for å tilby sømløse kundeopplevelser, og hjelper dermed vann- og strømleverandører med å legge til funksjoner, utvide porteføljene sine og lansere nye forretningsmodeller.

