Gitt kravene fra det nåværende økonomiske miljøet, er det avgjørende for finansdirektører å transformere finans digitalt til å bli en strategisk forretningspartner som driver vekst. Cognizant kan hjelpe deg med å nå dette målet. Vi gjør organisasjonen din i stand til å levere innsikten og forretningskravene, og å gjøre prosessene dine konsistente, smidige og effektive. De underliggende systemene fungerer som en velsmurt maskin, og prosessene leverer verdi på tvers av procure to pay, order to cash, record to report og finansiell planlegging og analyse når vi utnytter vår teknologi, automatisering, industri og domeneekspertise. Vår Digital Finance & Accounting-suite gir deg neste generasjons evner og en digital playbook for fremtidige integrasjoner samtidig som den optimerer dine eksisterende investeringer og integrerer nøkkelprosesser, ekspertise, systemer og analyser. Vi transformerer økonomi og regnskap digitalt, og gjør det om til en verdigenerator for organisasjonen din. Vi gjør alt fra å effektivisere de transaksjonelle arbeidsflytene dine til å gjøre finansielle opplysninger tilgjengelig på bestilling

Med Cognizant Digital Finance & Accounting kan du: Oppnå overlegne økonomiske og forretningsmessige resultater med kostnadsøkonomi i verdensklasse

Oppnå hastighet og smidighet i integrering av forretningsdrift

Gi harmoniserte, berikede og kontekstuelle data, sammen med analytisk evne til å drive forretningsbeslutninger

Levere forbedrede kunde- og brukeropplevelser