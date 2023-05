Lever prisvinnende opplevelser

Customer Experience Management (CXM) spiller en avgjørende rolle for effektivt å engasjere kunder i å delta i etterspørselsprogrammer, for eksempel de som involverer tiltak for energibesparelse. Disse kan hjelpe kunden til bedre å forstå energibehovet og forbruket sitt. Effektive programmer gir en bedre brukeropplevelse og verdiøkende tjenester for gassverk.

Cognizant tilbyr mange unike og proprietære løsninger på dette området, for eksempel UtilityOne Engage og UtilityOne Insights. Vi har lang erfaring med utrulling av produkter og tjenester på flere kanaler, og leverer analytiske løsninger som Single Call Resolution (SCR) og integreringsstrategier for alle kanaler. Fremfor alt hjelper vi kundene våre å levere prisbelønte kundeopplevelser.