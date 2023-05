For å oppnå de digitale målene for virksomheten din er det viktig å definere hvor og hvordan skyen kan gi maksimale fordeler. Cognizants Cloud Consult-tilbud for AWS hjelper deg med å akselerere vekststrategien din ved å la deg designe et veikart ved hjelp av rasjonalisering av applikasjonsporteføljen for din digitale transformasjonsreise.