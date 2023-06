Tjenester for bedriftsprosesser

Fokus på effektivitet Det moderne olje- og gasselskapet er produktivt og fremtidsrettet. Olje- og gassindustrien er i dag primært fokusert på effektivitet og kostnadsreduksjon. Samtidig står bransjen sentralt i den globale innsatsen for å redusere karbonutslipp og bremse klimaendringene.



For å ligge i forkant må bedrifter optimalisere produksjonssyklusene og forbedre forretningsprosessene gjennom hele driften. Økt fokus på automasjon og digitale løsninger for å redusere driftskostnader er en viktig del av løsningen for mange. Andre fordeler med nye plattformer for olje og gass inkluderer bedre beslutningstaking, bedre utnyttelse av eiendeler og et solid grunnlag for å investere i nye forretningsmodeller.

