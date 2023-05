Automatiser informasjonsinntaket for raskere forsikring, kravhåndtering, policyadministrasjon Mottak av dokumenter er svært viktig i forsikringsverdenen. Firmaene krever utallige skjemaer, brev, fakser, e-poster og annen korrespondanse fra en rekke interessenter for blant annet forsikring, krav og policyadministrasjon. Hittil har dokumentinntak for det meste blitt gjort manuelt, noe som i de fleste tilfeller krever hundrevis av ansatte. Cognizant automasjon av inntak for forsikring bidrar til å akselerere informasjonsinntaksprosessen. Dette software-as-a-service (SaaS)-produktet gir dokumentidentifikasjon, -klassifisering, -sortering og -ruting, slik at forretningsfunksjoner har raskere tilgang til detaljene som trengs for å lette beslutningene.