Skaler for å møte driftskrav – uten å øke driftskostnadene RPA som tjeneste lar forsikringsselskaper tilpasse seg nye krav med et nivå av fleksibilitet og driftsforutsigbarhet som er vanskelig å oppnå med kun menneskelig arbeidskraft. For oppgaver som er arbeidskrevende eller tidkrevende, fungerer roboter som en ny digital arbeidsstyrke. Det gir bedre konsistens og nøyaktighet enn man kan oppnå med manuell innsats. HPA, et Cognizant-selskap, er den ledende leverandøren av RPA som tjeneste for forsikringsselskaper som ser etter sikre, pålitelige og intelligente automasjonsløsninger. HPA, et velprøvd automasjonssenter, bruker egenutviklet teknologi og et omfattende gjenbrukbart kodebibliotek for å levere skalerbare RPA-programmer som akselererer avkastning og reduserer totale eierkostnader.