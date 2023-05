Tjenester for bedriftsprosesser

Gjør langsiktige relasjoner dypere I dag er investeringseksperter under press for å utnytte markedsforstyrrelser og øke lønnsomheten samtidig som de gjør driften smartere og mer kompatibel. For å lykkes må bedrifter utnytte digitale operasjoner for å skape fleksible prosesser. Dette legger til rette for personlig tilpasset salg, markedsføring og service for å øke kundetilfredsheten. Bedrifter må også automatisere regulatoriske prosesser for bedre administrering og rapportering, samt bruke administrerte tjenester for å skape kundesentriske tilnærminger med lavest mulig total eierkostnad. Cognizant samarbeider med selskaper på kapitalmarkeder om å forbedre effektiviteten, konkurranseevnen og lønnsomheten, og redusere risikoen.