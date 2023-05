Spesialbutikker

Endringstakten i detaljhandel akselererer som aldri før – og den viser ingen tegn til å bremse ned.

Hvor godt du utnytter en nisje, definerer konkurransefortrinner ditt. I dagens detaljhandelsmarked er det viktig for spesialforhandlere å jobbe smartere for å holde seg foran. Men med stadig mer smarte varehus og lavprisbutikker – pluss globaliserte shoppingopplevelser tilgjengelig via Internett – kan det være utfordrende. Vårt utvalg av spesialløsninger hjelper butikker med å maksimere fortjenesten mens man forutser endringer i forbrukernes krav. Fra lojalitet og CRM til ledelse hjelper vi spesialforhandlere med å implementere nye berøringspunkter for kunder som personlige shoppingassistenter og kiosker ved hjelp av skyteknologi, analyse og mobile teknologier.