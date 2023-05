Cognizant anerkjent for Thought Leadership Excellence ved CMA

Seiersrekka fortsetter for Cognizant ettersom selskapet også vant to Content Marketing Awards (CMA) for skriving og design. For redaksjonell fortreffelighet anerkjente CMA Cognizant som finalist for sine publikasjoner " Remotopia " og " The Future of Infectious Disease ". For fremragende design, vant Cognizant prisen "Beste infografikk" for " Remotopia ".