Pakke med utgående logistikkløsninger

Smart og skalerbar

Lageradministrasjon i dag er et kjernefokus innen utgående logistikk for bilindustrien. I tillegg til å gi driftseffektivitet er lageradministrasjon nøkkelen til vellykket gjennomføring av utsettelsesstrategi for bilprodusenter.

Yardelligent, Cognizants digitale løsning for lager- og havneadministrasjon, er spesialbygd for å automatisere og optimalisere driften av lagringsplasser for ferdige kjøretøy og havner. Med Yardelligent får lageroperatører oversikt og kontroll i sanntid over kjøretøy på lagringsplassen – og gjør distribusjonskjeden for biler strømlinjeformet og effektiv.